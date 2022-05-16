İneklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü - Son Dakika
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İneklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü

16.05.2022 10:46

Konya'nın Kulu ilçesinde eve gelmeyen ineklerini aramaya çıkan kişi boş arazide yaralı bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde eve gelmeyen ineklerini aramaya çıkan kişi boş arazide yaralı bulundu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Burunağıl Mahallesi'nde dün eve gelmeyen ineklerini aramaya çıkan 54 yaşındaki Ahmet Ateş'in dönmediğini fark eden yakınları Ateş'i telefonla aradı.

Telefonlara cevap vermeyen Ateş'i aramaya çıkan yakınları, Ateş'i mahalle dışında boş bir arazide yaralı buldu.

112 Acil Çarı Merkezini arayanlar, hastaneye gitmek için Ateş'i otomobile bindirdi. Vatandaşlar, Ateş'i Karacadağ Mahallesi'nde karşılaştıkları ambulansa teslim etti.

Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne getirilen Ahmet Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ateş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Hastanede Ateş'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Ateş'in, boğanın boynuz darbeleriyle ölmüş olabileceği ihtimaliyle, boğadan test numunesi alındığı öğrenildi.

İneklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü
İneklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü
İneklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü
İneklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü
İneklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İneklerini aramaya çıkıp arazide yaralı bulunan kişi öldü - Son Dakika


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