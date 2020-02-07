Konya'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı şehirler arası karayollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla yağan kar yüksek kesimlerde ve şehirler arası karayollarında etkili oluyor. Konya'yı, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta'ya bağlayan karayollarında kar ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu zamanlarda özellikle çekicilerin ve diğer araçların geçişine izin verilmiyor. Konya Afyonkarahisar karayolu şehir merkezi çıkışı Aliya İzzet Begoviç Caddesi kavşağında Konya İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlar karayolundaki olumsuzluklar nedeniyle bir süre gönderilmedi. Daha sonra Afyonkarahisar yönüne tırlar haricindeki diğer araçların çıkışına izin verildi.



Bekleyen sürücüler yolun biran önce ulaşıma açılmasını beklediklerini söylediler. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - KONYA