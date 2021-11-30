Mehmet Tosun'un iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Tosun'u son yolculuğunda ailesi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşları yalnız bırakmadı.

Tedavi gördüğü özel hastanede yaklaşık bir ay solunum cihazına kaldıktan sonra yaşamını yitiren Tosun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmeni Mehmet Tosun 'un cenazesi toprağa verildi.

Son Dakika › Güncel › Konya'da Kovid-19 nedeniyle vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi - Son Dakika

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