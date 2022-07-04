60 yaşındaki kuyumcu, yan komşusunun oğlu tarafından öldürüldü - Son Dakika
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60 yaşındaki kuyumcu, yan komşusunun oğlu tarafından öldürüldü

04.07.2022 15:05

60 yaşındaki kuyumcu, yan komşusunun oğlu tarafından öldürüldü Konya'da 2014 yılında LGS sınavında Seydişehir birincisi olan ve okuduğu üniversiteyi 3. sınıfta terk eden 27 yaşındaki şahıs, kuyumculuk yapan komşusunu tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü.

60 yaşındaki kuyumcu, yan komşusunun oğlu tarafından öldürüldü

KONYA - Konya'da 2014 yılında LGS sınavında Seydişehir birincisi olan ve okuduğu üniversiteyi 3. sınıfta terk eden 27 yaşındaki şahıs, kuyumculuk yapan komşusunu tabancayla 6 el ateş ederek öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu dükkanı işleten Yusuf Şahin psikolojik sorunları olduğu öğrenilen komşu kuyumcunun oğlu O.E.Y. tarafından tabancayla vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de yaptığı kontrolde vücuduna 6 kurşun isabet eden Yusuf Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. İş yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden Yusuf Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı O.E.Y. ise kısa süre sonra polis tarafından Hacıseyitali Mahallesinde bulunan evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan olayın şüphelisi O.E.Y.'nin 2014 yılında yapılan YGS sınavında üç alanda Seydişehir birincisi olduğu ve inşaat mühendisliğini 3. sınıftan terk ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 60 yaşındaki kuyumcu, yan komşusunun oğlu tarafından öldürüldü - Son Dakika

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