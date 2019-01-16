Son Dakika Haberleri: Konya'da Metruk Binada 2 El Bombası Bulundu

Konya'da Metruk Binada 2 El Bombası Bulundu

39 dakika önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk evde 2 el bombası bulundu.

Konya'da Metruk Binada 2 El Bombası Bulundu, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde metruk evde 2 el bombası bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bombaları, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Olay, Namık Kemal Mahallesi Milli Egemenlik Sokak'ta bulunan tek katlı metruk evde meydana geldi. Çevredekiler, evde iki el bombası bulunca, durumu polise bildirdi. Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nden, Ereğli'ye özel ekip gönderildi. Bomba imha uzmanları, el bombalarını bulunduğu yerden aldıktan sonra incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. El bombalarının incelenmesinin ardından imnha edileceği öğrenildi.  Polis, bombaları eve bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:56 Kaynak: DHA

Ereğli, Konya, Güncel
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