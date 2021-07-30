Konya'da otomobil devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Mira Ok, Mustafa Yiğit Tekin, Fahrican, Sevim ve Talha Dikbıyık yaralandı.

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