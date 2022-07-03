Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
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Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden

03.07.2022 22:30
Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden

KONYA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen ciple çarpıştı.

KONYA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya- Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi.

Dilara Çoban (19) yönetimindeki 06 BCA 401 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşın otomobil, karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Ayşenur Boncuk (17) yaralandı. Çoban'ı aracındaki Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (15) ve Nisanur Karabulut (17) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre durdu. Araçların çekilmesi ve yolun temezlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.BAKAN KOCA: İLK AMBULANSIMIZ BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında kaza ihbarının ardından sağlık ekibinin birkaç dakikada olay yerine ulaştığını belirterek, "Bugün Konya Beyşehir'de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.


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Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı Son dakika... Trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika... Trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
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