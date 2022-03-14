Konya'da park halindeki okul servisi alev alev yandı - Son Dakika

Konya'da park halindeki okul servisi alev alev yandı

KONYA Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki okul servisi bilinmeyen çıkan yangın sonrası alev alev yandı.

Yangın, Akşehir Altunkalem Mahallesi Şehit Ahmet Ozan Şarlak Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karaboğa'ya ait olduğu öğrenilen ve öğrencileri okullarına bıraktıktan sonra park edilen okul servis aracında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine minibüs alevler içinde kaldı. Servis minibüsünün alevler içinde kalarak yanması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İtfaiye tarafından söndürülen minibüsün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.