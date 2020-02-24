Konya'da "Payitaht'tan Turan'a Hedef Kızıl Elma Üye katılım" programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Payitaht'tan Turan'a Hedef Kızıl Elma Üye katılım' programı düzenlendi - Son Dakika

Konya'da "Payitaht'tan Turan'a Hedef Kızıl Elma Üye katılım" programı düzenlendi

7 saat önce

MHP Selçuklu ilçe Teşkilatı tarafından "Payitaht'tan Turan'a Hedef Kızıl Elma Üye katılım" programı gerçekleştirildi.

Konya'da

MHP Selçuklu ilçe Teşkilatı tarafından "Payitaht'tan Turan'a Hedef Kızıl Elma Üye katılım" programı gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Salonu'nda yapılan programda, MHP Selçuklu İlçe Başkanlığına üye kaydını yaptıran bin 349 üyeden, programa katılan 350 üyeye rozetleri protokol tarafından takıldı.


MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, MHP Selçuklu olarak her geçen gün üye sayısını çoğaltarak büyümeye devam ettiklerini belirtti.

Çipan, programda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Partimize katılan bin 349 üyeden 350'sine rozetlerini takarak hoş geldiniz dedik. Her ne koşulda olursa olsun bir payitaht hep payitahttır. Program İdlip başta olmak üzere Suriye bölgesinde şehit olan kardeşlerimizin ve aynı gün Van'da meydana gelen depremde Rahmeti Rahmana kavuşan kardeşlerimizin hürmetine programımızın konser kısmını iptal edip Kur'an ı kerim tilaveti ve dua ile taçlandırdık."

Programa MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, MYK üyeleri Hüseyin Korkmaz, Bulduk Özdemir, İbrahim Çiftci ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara da katıldı.

Selçuklu, Konya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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