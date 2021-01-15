Konya'da pazar yerinde bulunan parayı sahibine ulaştıran temizlik görevlileri ödüllendirildi - Son Dakika

Konya'da pazar yerinde bulunan parayı sahibine ulaştıran temizlik görevlileri ödüllendirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik işçilerinin buldukları 3 bin 240 liranın sahibine ulaştırılması, Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından ödüllendirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik işçilerinin buldukları 3 bin 240 liranın sahibine ulaştırılması, Belediye Başkanı Adil Bayındır tarafından ödüllendirildi. Bayındır, parayı bularak sahibine ulaştırılmasını sağlayan işçiler İsmail Baştaş ile Özgür Somuncu'yu makamında kabul etti. İşçileri örnek davranışlarından tebrik edip ödüllendiren Bayındır, "Yaptığınız çok güzel ve anlamlı bir davranış. Belediyemizde çalışan personelimize de böyle örnek davranışlar yakışır. Dürüstlük en büyük zenginliktir." diye konuştu. İlçede 30 Aralık Çarşamba günü pazar yerinde görevli temizlik işçileri buldukları 3 bin 240 lira parayı amirlerine teslim etmiş, ilçede yaşayan İlyas Uzun'a ait olduğu belirlenen para, sahibine eksiksiz teslim edilmişti.

Son Dakika

Gelecek Partisi'nden silahlı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili ilk açıklama: Siyasi terördür

Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi

Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım

Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi

Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var

Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı

Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi