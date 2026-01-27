Konya'da Polis Aracının Kazası: 1 Şehit, 2 Yaralı - Son Dakika
Konya'da Polis Aracının Kazası: 1 Şehit, 2 Yaralı

27.01.2026 13:19
Konya'da kaçan otomobili kovalayan polis aracının tırla çarpışması sonucu 1 polis memurunun şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Kaza, 25 Şubat 2025 Salı günü saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okyar Caddesi ile Saadet Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis otosu kaçan bir otomobili kovaladığı sırada tırla çarpıştı. Kazada polis aracında bulunan polis memuru Onur Şirin olay yerinde şehit oldu. Araçtaki diğer polis memurları Oğuz Demirkır ve Hüseyin Sağlam ise yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü ekipler tarafından tespit edildi. Gözaltına alınmasının ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Sinan K.'nin yargılanmasına başlandı. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sinan K. ile şehit Onur Şirin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Ehliyetime el konulduğundan dolayı yakalanmamak için kaçtım"

Mahkemede söz verilen sürücü sanık Sinan K., "Polis aracının arkamdan geldiğini gördüm. Ehliyetime el konulduğundan dolayı yakalanmamak için geldiğim yerden 'U' dönüşü yaparak kaçtım. Ters yöne girdim. Cadde üzerinden tır geliyordu. Polis aracıyla mesafem çok açıktı. Araç tırla çarpışmış. Sağ tarafta ters yön devam ettiğim için kazayı görmedim. İş yerimden evime geldiğimde de polis ekipleri beni buldu ve gözaltına aldı" şeklinde konuştu.

Davada tanık olarak dinlenen tır şoförü Ali K. ise "Cadde üzerindeki göbeğe girişte sanık karşımdan çok hızlı ve ters yönde olacak şekilde geçti. Polis aracı da onu takip ederken, kullandığım tırın sağ tarafına çarptı" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosyada eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KONYA

Kaynak: İHA

