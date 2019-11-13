Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:02 Kaynak: AA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen H.Y'i (54) yakalamak için Müftü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Evdeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve bir miktar mermi ele geçirildi.
Ruhsatsız tabancalara el konuldu, H.Y. gözaltına alındı.
9 yıl önce kaybolan kadını, ilişki yaşadığı kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı