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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen H.Y'i (54) yakalamak için Müftü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör ve bir miktar mermi ele geçirildi.

Ruhsatsız tabancalara el konuldu, H.Y. gözaltına alındı.

Beyşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:02 Kaynak: AA
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