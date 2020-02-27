Konya'da "şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da "şivlilik" geleneği kapsamında fener alayı düzenlendi

20 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Karatay, Selçuklu ve Meram belediyeleri kente özgü "şivlilik" geleneği kapsamında Şivlilik ve Fener Alayı etkinliği düzenledi.

Konya'da

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Karatay, Selçuklu ve Meram belediyeleri kente özgü "şivlilik" geleneği kapsamında Şivlilik ve Fener Alayı etkinliği düzenledi.

Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, etkinliğin temel amacının çocukların mutlu zaman geçirmesi olduğunu belirtti.

Emeği geçen ve etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Altay, şunları söyledi:

"Konya'ya ait olan 'şivlilik' geleneğimiz için bu yıl da böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliğimize gösterilen yoğun ilgiye, katılan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Yoğunluğa bakılırsa gelecek yıl 'şivlilik' etkinliğini sanırım Konyaspor Stadyumu'nda yapacağız. Bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum."

Etkinlikte çocukların ilgiyle takip ettiği güncel çizgi film karakterleri ve gösteri ekipleri büyük beğeni topladı.

Bu kapsamda etkinlikte Keloğlan, Elif'in Düşleri, Harika Kanatlar ve Emiray çizgi film karakterleriyle Karizma Show gösteri ekibi de yer aldı.

Etkinliğe, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve çok sayıda aile çocuklarıyla katıldı.

Konya'da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahında çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneği şivliliğe "ilk namaz" adı da veriliyor.

Selçuklu, Karatay, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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