Konya'da tarihi eser operasyonunda 20 parça eser ele geçirildi - Son Dakika

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Konya'da tarihi eser operasyonunda 20 parça eser ele geçirildi
6 saat önce
Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 parça tarihi eser ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:42 Kaynak: AA
Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ladik Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin (45), elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, A.G'nin kullandığı otomobili durdurarak, araç içerisinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda, 18 sikke ile 6 santimetre boyunda 2 heykel ele geçirildi.
A.G. gözaltına alındı.
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