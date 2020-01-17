Konya'da tarihi eser operasyonunda 20 parça eser ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da tarihi eser operasyonunda 20 parça eser ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da tarihi eser operasyonunda 20 parça eser ele geçirildi

6 saat önce

Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 parça tarihi eser ele geçirildi.

Konya'da tarihi eser operasyonunda 20 parça eser ele geçirildi, System.String[]

Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 20 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ladik Mahallesi'nde yaşayan A.G'nin (45), elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, A.G'nin kullandığı otomobili durdurarak, araç içerisinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda, 18 sikke ile 6 santimetre boyunda 2 heykel ele geçirildi.

A.G. gözaltına alındı.

Sarayönü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:42 Kaynak: AA
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