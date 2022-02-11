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Konya'da trafik ekipleri yolda kalanların yardımına koştu - Son Dakika

Konya'da trafik ekipleri yolda kalanların yardımına koştu

11.02.2022 11:07
Konya'da trafik ekipleri yolda kalanların yardımına koştu

Konya'da olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği son günlerde karayollarında görev yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Konya'da olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği son günlerde karayollarında görev yapan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

Yağışların ve fırtınanın etkisini artırdığı, yol güvenliğinin en aza indiği durumlarda yolları vatandaşların güvenliği için geçici süreliğine kapatarak kontrollü geçiş sağlayan ekipler, yolcu ve sürücülerin bekleme sürelerinde olumsuz koşullardan en az şekilde etkilenmelerini sağladı. Trafik polisleri soğuk havalarda beklemek zorunda kalan vatandaşlara bazen sıcak bir çorba ikram ederken bazen lastiğine zincir takmasına yardım etti bazen de yolda kalan arabasını itekledi. Ereğli ilçesinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan Konya- Adana karayolu üzerinde arızalanan tıra da trafik polisi tarafından müdahale edildi. Kapanan yolda bir tırın yakıt deposunda arıza çıktı. Arıza nedeniyle karayolunda metrelerce uzunlukta konvoy oluştu. Hasta taşıyan ambulans gibi geçiş önceliği olan araçların da geçmekte zorluk çektiğini gören trafik polisi buzlu ve karlı yolda arıza nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden tırın altına yattı. Trafik polisinin çalışmasıyla arıza kısa sürede giderildi. Sosyal medyada diğer sürücüler tarafından paylaşılan görüntüler, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Diğer bir olayda ise yeni doğmuş çocuklarını hastaneden çıkararak Kadınhanı ilçesindeki evlerine giden R.E. yoldaki buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak mahsur kaldı. Araçta yeni doğum yapmış eşinin yanı sıra 3 yaşında ve 1 günlük olan 2 çocuğu da bulunan ailenin yardımına olayı duyan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koşarak aileyi ve çocuklarını koruma altına altı. Çok kısa sürede ekiplerin yardımlarına geldiğini belirten aile, tüm emniyet yetkililerine teşekkür etti. Konya- Antalya Karayolunda yolda kalan otobüsteki yolcuların başka bir otobüse tahliyesini de trafik polisleri gerçekleştirdi. - KONYA

Konya'da trafik ekipleri yolda kalanların yardımına koştu
Konya'da trafik ekipleri yolda kalanların yardımına koştu
Konya'da trafik ekipleri yolda kalanların yardımına koştu

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da trafik ekipleri yolda kalanların yardımına koştu - Son Dakika


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