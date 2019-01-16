Konya'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
2 saat önce
Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Konya
'nın Sarayönü
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Muammer İnanır (27) yönetimindeki 42 ABV 278 plakalı minibüs, Ladik
Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bir bahçenin beton kapı direğine, ardından bahçe içindeki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücüyle minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Sarayönü ve Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:19 Kaynak: AA
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