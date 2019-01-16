Son Dakika Haberleri: Konya'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

2 saat önce

Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Konya'da Trafik Kazası: 9 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Sarayönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Muammer İnanır (27) yönetimindeki 42 ABV 278 plakalı minibüs, Ladik Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki bir bahçenin beton kapı direğine, ardından bahçe içindeki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücüyle minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Sarayönü ve Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:19 Kaynak: AA

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