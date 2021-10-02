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Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

02.10.2021 10:06
Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Ereğli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi ile Sulukuyu Yaylası yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.O. idaresindeki 68 ACA 032 plakalı mısır silajı taşıyan traktör ile A.T.'nin kullandığı 66 AAV 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.T. yaralandı. Çarpışma sonrasında traktör römorkunun dingilleri koparak yol dışına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil, Traktör, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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