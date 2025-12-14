Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Konya\'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu
14.12.2025 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Serkan Dalbudak otomobilinde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu, D.G. gözaltına alındı.

Konya'da Serkan Dalbudak (27), otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, şüphe üzerine D.G.'yi gözaltına aldı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Hasbinal Sokak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi.

GENÇ ADAMIN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese giden polis, Serkan Dalbudak'ı 68 HE 594 plakalı otomobilde kanlar içinde buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler, tüfekle vurulduğu anlaşılan Dalbudak'ın öldüğünü belirledi. Dalbudak'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Konya2da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, D.G.'yi şüphe üzerine gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları zehirleyeceklerdi 2 ton ürün imha edildi Çocukları zehirleyeceklerdi! 2 ton ürün imha edildi
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı
Adliye önünde toplananlar Güllü’nün kızına kin kustu Ağızlardan tek slogan yükseldi Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü’nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın acı günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü

14:17
AK Parti’den Özel’in “cemevi“ çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız
AK Parti'den Özel'in "cemevi" çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız
13:44
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail’den ilk açıklama
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den ilk açıklama
12:47
Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonundan çıkan görüntü İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
11:59
Avustralya’da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı
11:26
Trump’tan Suriye’deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak
11:09
19 yaşındaki genci vahşice öldürdü Önce darp etti sonra bıçakladı
19 yaşındaki genci vahşice öldürdü! Önce darp etti sonra bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2025 14:45:08. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.