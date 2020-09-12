Konya'da "Ustalardan Miras" fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesince, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin geleceğe aktarılması için düzenlediği "Ustalardan Miras, Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Ahilik Haftası kapsamında, amatör ve profesyonel yarışmacılara yönelik gerçekleştirilen yarışma, geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan tüm mesleklerin, günümüzdeki halini tespit etmek ve fotoğraflarla geleceğe miras bırakmak amacıyla düzenlenen yarışmanın kazanları belli oldu.

Yaklaşık 2 bin 500 fotoğrafın dereceye girmek için mücadele ettiği yarışma sonunda jürinin yaptığı değerlendirmede Ali İhsan Öztürk birinci oldu.

İkinciliği Aygül Öztürk kazanırken, üçüncü ise Suat Cumali Güngör oldu.

Yarışmanın sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgiye "ustalardanmiras.konya.bel.tr" adresinden ulaşılabiliyor.