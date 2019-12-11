Konya'da uyuşturucu bağımlısı, yoldan geçen Suriyeliyi bıçakla yaraladı - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yolda yürüyen Suriye uyruklu kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'nde Suriye uyruklu Adnan el-Halabi'nin (51) kanlar içerisinde yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yoldan geçerken bacak ve göğsünden ağır yaralandığı tespit edilen el-Halabi'yi Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edilen şüpheli Murat Y'yi (37) yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından suç aleti bıçakla yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, "uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, sinir krizi geçirdiği sırada olayı gerçekleştirdiğini" söylediği öğrenildi.