Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

19.01.2026 16:07
Konya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 1-15 Ocak 2026 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 24 bin 703 adet sentetik ecza hapı, 1 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheli şahıstan 18'inin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA

