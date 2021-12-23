Konya'da yapılacak buklet tesisi kadınlara istihdam sağlayacak - Son Dakika

Konya'nın Ilgın ilçesinde Konya Ovası Projesi (KOP) destekli "Ilgın'da Turizme Kadın Eli Değiyor" projesi, kadınlara istihdam sağlayacak.

Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) kapsamında kurulacak tesisle, ilçedeki termal otellere buklet malzemeleri üretilecek.

Kadınların istihdam edileceği tesis projesi, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş arasında imzalandı.

Tesiste, tek kullanımlık terlik, şampuan, sıvı sabun ve duş jeli dolumu gerçekleştirilecek, ayrıca kese, havlu ve peştamal üretimi de yapılacak.

Tesis, KOP bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerdeki turizm ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelere de hizmet verebilecek.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, ilçenin tarih boyunca Anadolu'nun kültür, ticaret ve şifa merkezi olduğunu söyledi.

Her yönüyle zengin bir kültüre ve doğaya sahip ilçenin şifalı kaplıcalarıyla da dikkati çektiğini anımsatan Ertaş, jeotermal kaynakların 8 asırdır şifa ve turizm için kullanıldığını dile getirdi.

Ertaş, hazırladıkları projeyle termal turizmde kullanılan buklet malzemelerini üretecek kadınların ev ekonomisine de ciddi katkılar sunacağına vurgu yaparak söyle konuştu:

"Konya'nın termal turizm şehri olan Ilgın'da hem kendi tesislerimizin hem de bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin buklet malzemelerini karşılamak amacıyla hazırladığımız projemizin imzalarını atmış bulunuyoruz. Faaliyete geçecek olan işletmede kadınlarımıza da iş istihdamı sağlamış olacağız. Desteklerinden dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyor Ilgın'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."