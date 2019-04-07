Konya'da Yeni Yaya Üst Geçitleri Hizmete Girdi
1 saat önce
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yolu üzeri Piri Reis Yaya Üst Geçidi ile Antalya Yolu üzeri Harmancık Yaya Üst Geçidi tamamlanarak hizmete girdi.
Konya
Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul
Yolu üzeri Piri Reis
Yaya Üst Geçidi ile Antalya
Yolu üzeri Harmancık
Yaya Üst Geçidi tamamlanarak hizmete girdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
, Konya ulaşımı için son derece önemli olan Yeni YHT Garı önünde temelini attıkları alt geçit ile birlikte şehir ulaşımına katkı sağlayacak yatırımlara devam ettiklerini söyledi. İstanbul Yolu üzerinde Piri Reis Yaya Üst Geçidi ile Antalya Yolu Harmancık Yaya Üst Geçidi'nin de hizmete girdiğini belirten Altay, "Piri Reis Yaya Üst Geçidimiz 2.8 milyon liraya, Harmancık Yaya Üst Geçidimiz de 1.5 milyon liraya mal oldu. Yine İstanbul Yolu üzeri MEDAŞ önünde yeni bir yaya üst geçidimizin yapımına da başladık" dedi.
Ekonomik ömrünü dolduran yaya üst geçitlerinin yenilenmesi çalışması kapsamında Eski Sanayi, Aydınlıkevler ve Beyşehir
Çevre Yolundaki yaya üst geçitlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bu üst geçitlerimiz yürüyen merdivenleri ve asansörleri çalışır şekilde inşallah kısa süre içinde hizmete girmiş olacak. Yeni dönemde ulaşımla ilgili yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
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