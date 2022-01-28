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Yoldaki buzlanmaya uzaktan kumandalı çözüm - Son Dakika

Yoldaki buzlanmaya uzaktan kumandalı çözüm

28.01.2022 11:10

Konya'da Meram Belediyesince kış aylarında buzlanma nedeniyle ilçenin "kaza noktası" olarak bilinen yolu açık tutmak için uzaktan kumandalı fıskiye modeliyle yola donmayı engelleyen solüsyon püskürtülüyor.

Konya'da Meram Belediyesince kış aylarında buzlanma nedeniyle ilçenin "kaza noktası" olarak bilinen yolu açık tutmak için uzaktan kumandalı fıskiye modeliyle yola donmayı engelleyen solüsyon püskürtülüyor.

Belediye ekipleri ilçede geleneksel yöntemlerle karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, kritik buzlanma noktaları içinse yeni sistem uygulamaya başladı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, karın buza dönüşmesini önleyen bir solüsyon üretildi. Ekipler, solüsyonu buzlanmaya elverişli olması nedeniyle ilçenin "kaza noktası" olarak bilinen Gödene Mahallesi'ndeki 650 metrelik dik yokuşa, 11 metrede bir yerleştirdiği fıskiyelerle veriyor.

Uzaktan kumanda edilebilen sistemle yola püskürtülen çözeltinin, pilot nokta olarak belirlenen bölgede yoğun yağışa karşın ulaşımı kolaylaştırdığı görüldü.

Sulamada kullanılan sistemle buzu çözen solüsyon atılıyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AA muhabirine, sistemin örneğine fazla rastlamadıklarını anlattı.

İlk denemeleri yaptıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Kavuş, şöyle konuştu:

"Refüjlerde çim sulama için kullandığımız rötar sistemleri var. Bunlar, bildiğiniz otomatik sulama sistemleri. Şu anda TOKİ Gödene bölgesinde çok fazla yokuş var. Konya düzdür ama on binlerce vatandaşımızın yaşadığı bu bölgede yokuş çok fazla. Burada sulama sistemi gibi bir sistemi tekrar kurduk. Bu fıskiyeler su atmıyor, kendi atölyelerimizde ürettiğimiz, eksi 22'ye kadar donmama derecesini yakaladığımız solüsyonu atıyor."

"Donmayı ve kaymayı engelliyor"

Kavuş, sistemi cep telefonu uygulamasıyla takip ettiklerini belirterek, "Kar henüz yağmadan bu sistem kullanıldığında donmayı ve kaymayı engelliyor. İnşallah büyük caddelerimizde, özellikle böyle rampa olan bölgelerde, nerede lazımsa kullanacağız. Tabii bu maliyetli bir iş ama kazancına değer. Bir kazanın engellenmesi, bir vatandaşımızın canının sağ olması adına bu maliyet düşük sayılır. Meram'ın genelinde inşallah yaymak için yıl sonu raporlarına bakıp hemen adımlarımızı atacağız." ifadelerini kullandı.

Konya'da kardan en çok etkilenen bölgede başarılı sonuçlar alınmasının sistemin tüm ilçede kullanılabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Kavuş, şunları kaydetti:

"Haberciler ilk karda buraya gelir, ilk haberi burada yapar. Çünkü burada araçlar kayardı, o görüntüler, ne kadar tedbir alırsak alalım burada oluşurdu. Bu sene donun önüne geçtik. Hem mahallelimizden hem muhtarımızdan hem sosyal medyadan dönüşler çok güzel. Özellikle TOKİ bölgesinden tebrik ve teşekkür mesajları aldık. Vatandaşlarımızın yaşadığı olumsuz etkiyi en aza indirmek adına iyi bir iş."

Sistem karlı yollarda ulaşımı rahatlattı

Gödene Mahallesi Muhtarı Salih Sert de sistemin ulaşımı çok rahatlattığını söyledi.

Bölgede hafif buzlanma ve kar yağışının kazalara neden olduğuna işaret eden Sert, "Burada daha önce bir saat içinde 30-40 arabanın birbirine girdiği oldu. Bu sene bu sistemin rahatlığını gördük. İlk buzlanmayı aldı, karı eritti. Yol açık olunca vatandaş da memnun oluyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Cemal Bakım da bu sene buzlanma yaşamadıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "10 senedir burada oturuyorum. Daha önce hiç bu sene olduğu gibi rahat olmadık. Genelde aşağılara kadar yürüyerek gidebiliyorduk. Geçen senelerde buralarda araba kullanamıyorduk. Bu sene çok kar yağmasına rağmen arabalarımızla yola çıkabildik." dedi.

Yoldaki buzlanmaya uzaktan kumandalı çözüm
Yoldaki buzlanmaya uzaktan kumandalı çözüm
Yoldaki buzlanmaya uzaktan kumandalı çözüm

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Mustafa Kavuş, Konya, Pilot, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yoldaki buzlanmaya uzaktan kumandalı çözüm - Son Dakika


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