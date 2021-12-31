Konya'daki 1 kişinin öldüğü kavgada 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında uyuşturucu ticareti sonrası alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı kavgaya karışan 9 kişi tutuklandı. Cinayeti işlediği tespit edilen cinayet zanlısı da, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 25 Aralık Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yaptıkları uyuşturucu ticareti sonrası alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada iki taraf karşılıklı silahlı çatışmaya girdi. Çıkan silahlı kavgada, Serhat Özkaya hayatını kaybederken, C.Ö., ise ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya 20 kişinin karıştığını tespit ederek çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde polis ekipleri, dün düzenlediği operasyonla Konya'da 17, Adana'da da 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Konya Adliyesine sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin zanlısı da tutuklandı

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemi devam eden olayın zanlısı olduğu belirlenen Sinan A.'nın da polisteki işlemleri tamamlandı. Cinayet zanlısı Sinan A.'nın "Kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti" ve kullanımı ve diğer çeşitli suçlardan toplam 41 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Cinayet zanlısı Sinan A.'nın ifadesinde, olay günü tartışma sonrası karşı tarafın kendilerine ateş ettiğini ve o sırada silahla karşılık verdiğini söyleyerek, "Ben olayın yaşandığı yerde bulunan koltuğun arkasına saklanarak kendimi korudum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. - KONYA