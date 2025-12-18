Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Haberin Videosunu İzleyin
Konya\'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış
18.12.2025 16:39  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Konya\'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış
Haber Videosu

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği Taşoluk Apartmanı faciasına ilişkin davada hazırlanan bilirkişi raporu, çökme nedenine dair kritik bir detayı ortaya koydu. Raporda, binanın bodrum katındaki taşıyıcı duvarların yönetmeliklere aykırı şekilde ince yapıldığı ve bu durumun yıkımda belirleyici rol oynamış olabileceği vurgulandı.

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada, bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, binanın bodrum katındaki taşıyıcı duvarların olması gereken 40 santimetre yerine 30 santimetre kalınlığında yapıldığı, bu durumun binanın çökmesinde etkili olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

    RESTORAN ÇALIŞANLARININ DİKKATİ CAN KAYBININ ARTMASINI ENGELLEDİ

    Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde, 24 Ocak günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, alt katında balık restoranı bulunan ve 7 dükkan ile 14 daireden oluşan Taşoluk Apartmanı çöktü. Restoranda çalışan Ali El Hüseyin (20) ile Abrurrahman Keji (17), çökme öncesinde duvarlardaki seramiklerin dökülmesi ve gelen sesler üzerine üst katlardaki dairelerin kapı zillerini çalarak bina sakinlerini uyardı. Bu sayede çok sayıda kişi binayı terk etti.

    2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    1992 yılında inşa edilen ve 1994'te iskan ruhsatı alınan binanın çökmesi sonucu aynı aileden Muhammed Jethan (24), Halid El Jethan (55) ve Ahmet Muhammed Jethan (23) enkazdan 7 saat sonra sağ kurtarıldı. Ancak olaydan 7 ay önce evlenen Turki Muhammed (22) ile eşi Emine Mustafa (18) yaşamını yitirdi.

    10 SANIK HAKİM KARŞISINDA

    Olayla ilgili aralarında balık restoranı işletmecisi, dükkan sahipleri ve sorumluların da bulunduğu 10 sanık hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ile 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından dava açıldı. Sanıklar için 2 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Bugün Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka bir suçtan tutuklu bulunan balık işletmecisi Kazım Fünlü SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Volkan D. ve Mehmet P. salonda hazır bulundu.

    Sanık Kazım Fünlü, "Dükkanlar arasında kapı açılması yönünde kimseye talimat vermedim. İnşaat sürecinde açık cezaevindeydim, tüm iletişimim telefonladır" dedi. Volkan D. ise suçlamaları kabul etmeyerek, olayda sorumluluğu bulunmadığını savundu. Mehmet P. de hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

    DUVARLAR STANDARTLARIN ALTINDA

    Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda bodrum kat duvarlarının standartların altında yapıldığının tespit edildiğini belirterek, çökme ihtimalini artıran etkenler arasında bu durumun yer aldığına dikkat çekti. Heyet ayrıca, binanın bulunduğu zeminin yapısı ve su tesisatına ilişkin ek bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

    Dava, 24 Mart 2026 tarihine ertelendi.

    Kaynak: DHA

    Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Bodrum, Konya, Son Dakika

    Son Dakika Güncel Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
    500 milyon TL’lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu 500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu
    Eski belediye başkanını 175 bin lira için öldürmüş Eski belediye başkanını 175 bin lira için öldürmüş
    Warner Bros, Paramount’un 108. 4 milyarlık teklifini reddetme hazırlığında Warner Bros, Paramount'un 108. 4 milyarlık teklifini reddetme hazırlığında
    Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe Hastaneleri bile haraca bağlayan çeteye büyük darbe
    Çarkıfelek’in hostesi Emel Özkızıltaş’ın son hali görenleri şaşırttı Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı
    Ünlü oyuncunun tıpkısının aynısı Kimliği hayli şaşırttı Ünlü oyuncunun tıpkısının aynısı! Kimliği hayli şaşırttı
    Türk restoranında esrarengiz ölüm: Avustralyalı turist cam kapıya çarparak hayatını kaybetti Türk restoranında esrarengiz ölüm: Avustralyalı turist cam kapıya çarparak hayatını kaybetti
    Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti
    Konyaspor, Galatasaray’ın iki yıldızını birden istiyor Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor
    Tüm Türkiye’nin beklediği o an geldi çattı NBA All-Star oylaması başladı Tüm Türkiye'nin beklediği o an geldi çattı! NBA All-Star oylaması başladı
    Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı Kümesi alev alev yanan adamın dedikleri şaşırttı

    18:06
    AK Parti’nin “Terörsüz Türkiye“ sürecine dair raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu
    AK Parti'nin "Terörsüz Türkiye" sürecine dair raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
    17:44
    Gazeteci Veyis Ateş adliyede
    Gazeteci Veyis Ateş adliyede
    17:22
    Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
    Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
    16:31
    Onur Akın’a klip çekimleri sırasında at çarptı
    Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı
    16:27
    Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın 684 bin TL’ye kadar cezası var
    Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
    16:22
    Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
    Borçlanacaklar dikkat: Yeni yılda çifte zam geliyor
    16:12
    Paşinyan’dan Rusya’ya, Türkiye’ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi
    Paşinyan'dan Rusya'ya, Türkiye'ye uzanan demiryollarının yeniden inşa edilmesi talebi
    15:50
    Şehit kızının mezardaki babasına sorduğu soru kahretti
    Şehit kızının mezardaki babasına sorduğu soru kahretti
    15:39
    Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
    Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
    15:12
    Bahçeli: İmralı’nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok
    Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok
    14:59
    Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı Bakan Işıkhan: Şu an ortada rakam yok
    Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Şu an ortada rakam yok
    Son Dakika
    24 saat son dakika haber yayını
    Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
    SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2025 18:11:12. #7.11#
    SON DAKİKA: Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış - Son Dakika
    [Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
    Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
    Advertisement
    Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

    Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.