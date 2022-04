Konya'dan kısa kısa - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonu için geri sayım sürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu'nun (ACES Europe) Konya'yı "2023 Dünya Spor Başkenti" ilan ettiğini hatırlattı.

Altay, Konya Yarı Maratonu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusuna kayıtların "konyayarimaraton.com" adresinden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda hem bölgesel hem de ulusal düzeyde oldukça rağbet görecek ve koşu sporlarına önemli katkı sunacak maratonu 15 Mayıs'ta başlatmak için sabırsızlanıyoruz. Maratonun belki de en anlamlı yanı kayıt ücretlerinin otizm alanında Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük merkezi olan SOBE Vakfı'na aktarılacak olması. Bu kapsamda kayıt olan herkes aynı zamanda bir SOBE gönüllüsü de olacak."

Altay, maraton ile Konya'nın, 9-18 Ağustos'ta 56 ülkeden 3 bine yakın sporcunun katılımı ile düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunlarına da hazırlık yapacağını ifade etti.

Selçuklu

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde iftar programı düzenlendi.

Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, ilçeye hizmet etmek için birlik ve beraberlik ruhuyla çalıştıklarını belirterek, "Gerçekten mesai mefhumu gözetmeden her zaman koşturan bir polisimiz var. Biz bununla gurur duyuyoruz. İlçe Emniyet Müdürümüze ve siz değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim her türlü kötülüklerden, kazalardan belalardan hepimizi esirgesin." dedi.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya'da merkez ve ilçe belediyelerinden her zaman destek gördüklerini belirtti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da belediye olarak emniyet güçlerinin yanında olduklarını belirterek, "Bugün de burada, sizlerle birlikte olmak bize ayrı bir mutluluk verdi. Ben de öncelikle buradaki ev sahipliklerinden ötürü İlçe Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ramazanımız mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Hayırlısıyla sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bayrama eriştirsin." ifadelerini kullandı.

Programa Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Kavak, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve polis memurları katıldı.

Meram

Hava sıcaklıklarının kendisini hissettirmesiyle gerek merkez gerekse merkeze uzak mahallelerde çalışmalarını sürdüren Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında aynı anda çalışmalar yürütüyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, soğuk ve uzun yaşanan kış mevsiminin ardından deformasyon oluşan cadde ve sokaklarda yama çalışması gerçekleştiren ekiplerin havaların ısınmasıyla yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlçenin en önemli ihtiyaçlarından olan yol yapım ve asfaltlama çalışmalarında her geçen yıl bir öncekine göre çok daha iyi bir noktadayız. Göreve geldiğimizde başlattığımız asfaltlama seferberliği neticesinde Meram'ın her noktası hizmetle buluştu ve buluşuyor. Her yıl hava koşullarının müsaade ettiği sürece sahadaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlı, programlı ve gayretli çalışmalarımız neticesinde de bir fazla sokağımıza daha hizmet götürmek için gayret sarfediyoruz."

Anasınıfı öğrencilerinden ihtiyaç sahibi ailelere bayram hediyesi

Şehit İbrahim Betin İlkokulu anasınıfı öğretmenleri, öğrencileri ve velileri "Bayramlar bayram ola" projesiyle Ramazan Bayramı öncesi tespit edilen başta yetim, öksüz çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sevindirdi.

Proje Koordinatörü Hüseyin Taşpınar, yaptığı açıklamada, öğrencilerin en temel insani ve dini kavramları öğrenmelerini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Okulumuzdan başlayarak tüm eğitim bölgemizdeki başta yetim, öksüz çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını tespit ettik. Bu evlatlarımıza bir sosyal çağrı ile bayramlık kıyafet temin ettik. Toplanan bayramlıkları bayram öncesi ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iyilik hareketini 1500 öğrencimiz ve velimizin desteği yaptık. Emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilerime çok teşekkür ediyoruz."