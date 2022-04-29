Konya'dan kısa kısa - Son Dakika
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Konya'dan kısa kısa

29.04.2022 14:36
Konya'dan kısa kısa

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kuyuya düşen inek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, kuyuya düşen inek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Ulupınar Mahallesi'nde otlatılan ineğin alanda olmadığını fark eden Ahmet Sütçü, kuyuya düştüğü anlaşılan hayvanın kurtarılması için Hüyük Belediyesinden yardım istedi.

Adrese sevk edilen ekiplerce inek, kurtarıldı.

Yasa dışı kaçak avlanma

Konya-Beyşehir kara yolunda bulunan ve yıl boyu balıkçı ağlarıyla balık avlanmasının yasak olduğu Altınapa Baraj gölünde yasa dışı ve kaçak avlanmaya yönelik denetim ve kontroller sıklaştırıldı.

Baraj gölündeki su yüzeyinde tekneyle yapılan tarama faaliyetlerinde tespit edilen misina ağlar toplanırken, yakılarak imha edildi. Ağ gözlerine takılı olan canlı balıklar ise yeniden baraj sularına bırakıldı.

Karapınar'da geri dönüşüm yoluyla peyzaj çalışması

Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi (KİGAL) öğrencileri Geri Dönüşüm yoluyla peyzaj çalışmaları yürütüyor.

Kullanılmayan araç lastikleri boyanarak çiçek ve değişik figürler çiziliyor.

Geri dönüşüme farkındalık oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran öğrenciler, çevre kirliliği hakkında bilinçsizliği ortadan kaldırmak ve insanların atık olarak düşündükleri birçok şeyi geri dönüşümle tekrar kazanabileceğine dikkati çekmek istediklerini belirtti.

Öte yandan, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, ilçede kurulan Şehit Ömer Halisdemir pazarında vatandaşlarla bir araya geldi, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Bilim Tırı" Kesmez Ortaokulu Öğrencileri için ilçeye geldi.

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geri dönüşüm, Konya, Baraj, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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