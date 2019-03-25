Son Dakika Haberleri: Konya Etwinning Gönüllüleri Ilgın'ı Ziyaret Etti

Konya Etwinning Gönüllüleri Ilgın'ı Ziyaret Etti

49 dakika önce

Konya eTwinning gönüllüleri, "eTwinning Ateşi Her Yerde" Projesi kapsamında, Ilgın ilçesini ziyaret etti.

Konya Etwinning Gönüllüleri Ilgın'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Konya eTwinning gönüllüleri, "eTwinning Ateşi Her Yerde" Projesi kapsamında, Ilgın ilçesini ziyaret etti.

Konya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmayı amaç edinen proje kapsamında gönüllüler, Dünya Su Günü dolayısıyla temasıyla kaplıcalarıyla ünlü Ilgın ilçesini ziyaret etti. İlçe gezisinin ardından Ilgın Belediyesi'ne ait Sahip Ata Termal Otel Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile yürütülen projenin Ilgın Koordinatörü Cemal Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Proje çerçevesinde Konya ve ilçelerini tanıtmayı, doğa ve çevre sevgisini aşılamayı, duyarlılığı artırmayı ve kaynaşmayı amaçlıyoruz. Öğretmen, öğrenci ve velileri bir araya getirecek etkinlikler düzenliyoruz. Ilgın ilçemizde kaplıcalara ve Bulcuk Gölü'ne bir gezi programı düzenledik." ifadesini kullandı.

Etkinliğe Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, bazı ilçelerin ilçe milli eğitim müdürleri, kurum amirleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:41 Kaynak: AA

Konya, Ilgın, Güncel
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