Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Koyuncuoğlu'ndan Basın Kanunu'na ilişkin açıklama - Son Dakika
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Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Koyuncuoğlu'ndan Basın Kanunu'na ilişkin açıklama

05.10.2022 15:35
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Koyuncuoğlu'ndan Basın Kanunu'na ilişkin açıklama

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Lokman Koyuncuoğlu, TBMM'de görüşülecek sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile ilgili açıklamada bulundu.

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Lokman Koyuncuoğlu, TBMM'de görüşülecek sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile ilgili açıklamada bulundu.

Yeni Basın Kanunu'nun, gazetecilik yapanların ve basılı gazete ile yayın hayatına devam eden kuruluşların lehine bir durum olduğunu belirten Koyuncuoğlu, yasanın ivedilikle çıkması gerektiğini savundu.

Koyuncuoğlu, kanunun yürürlüğe girmesi için birçok sebep olduğunu vurgulayarak, "Mesleği gazetecilik olan ve bu işten geçimini sağlayanlar için bu yasa birçok avantaj sağlıyor. Yasanın öncelikle sosyal medyada 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' boyutu oldukça önemli. Bir ülkenin kendi güvenliğine yönelik saldırılara karşı tedbir alması, kesinlikle sansür olarak değerlendirilemez. Yalan haber yapılmasının önüne geçilmesi, vatandaşlarını endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla haber ve paylaşım yapanlara karşı korumak her ülkenin doğal hakkıdır ve Türkiye de bu yasayla bunu sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle gerçekten gazetecilik yapanların korunmasının üzerinde durulması gerektiğine dikkati çeken Koyuncuoğlu, şunları kaydetti:

"Yasa yürürlüğe girdiği zaman bu işle ilgili resmi ilan almak için başvuran kurumlar dışında, haber sitesi olanlar için artık gazetecilik tanımının kullanılmaması gerekiyor. Yürürlüğe girecek yasadan istediğimiz en önemli katkı bu. Çünkü kimin gazeteci olduğuyla ilgili bir ayrıştırma gerekiyor. Günümüzde birçok sosyal medya platformunda fenomenler dediğimiz kişiler veya sayfalar gazetecilik yapıyor gibi faaliyet yürütüyor. Yasa çıktıktan sonra resmi ilan için başvuru şartlarını taşımayanların ya da başvuru yapmayanların gazeteci olmayacağı, sadece sosyal medyada paylaşım yapan kişiler olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. En önemlisi de bu işi takip eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Kurumu'nun da bu işi disipline etmesidir. Gazetelerin hem ekonomik olarak desteklendiği hem de gazeteci olmayanla, olanın ayrıldığı bir döneme girmeye bu yasa fırsat verecektir. İvedilikle bu yasanın çıkmasını bekliyorum. Biz başka mesleğe sahip olanların gazetecilik yapmasını istemiyoruz. Ayrıca basın kartının alınmasıyla ilgili yapılan düzenlemeyi de doğru buluyoruz. Burada da benzer hassasiyetin gösterilmesini umuyoruz."

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

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