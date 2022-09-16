Aynı aileden 7 kişi ölmüştü! 9 kişi hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika
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Aynı aileden 7 kişi ölmüştü! 9 kişi hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi

16.09.2022 19:13

Konya'da geçen yıl temmuz ayında aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi Dedeoğulları ile komşuları Keleş ailesi arasında yaşanan kavgayla ilgili 2'si tutuklu, 9 kişinin yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istedi.

Geçen yıl 30 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta oturan Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi.

7 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış (31) Dedeoğulları öldü. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taramasında yakalandı.

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavgayla ilgili 9 sanığa 35 yıla kadar hapis cezası istendi

YARGILANMALARINA DEVAM EDİLDİ

Silahlı saldırıdan önce, geçen yıl mayıs ayında Dedeoğulları ile Keleş ailesi arasında çıkan kavgaya karışan tutuklu Lüfti Keleş, yeğeni Ali Keleş ile tutuksuz eşi Ayşe Keleş, oğlu Ali Keleş, kardeşi Veli Keleş, yeğeni İbrahim Keleş, akrabası Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ramazan Çalık'ın 'kasten yaralama', sopa kullanıldığı için 'silahla kasten yaralama' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına devam edildi.

Konferans salonunda gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş SEGBİS yöntemiyle katılırken, Ayşe Keleş, Yahya Çalık ve Veli Keleş salonda hazır bulundu. Öldürülen Yaşar Dedeoğulları ve ailesinden tek sağ kalan ve o dönem İngiltere'de yaşayan oğlu olan Çetin Dedeoğulları ile yakınları da duruşmayı salonda izledi.

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olay öncesi yaşanan kavgayla ilgili 9 sanığa 35 yıla kadar hapis cezası istendi

SANIKLAR HAKKINDA 20 YILDAN 35 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı, mahkemeye hazırladığı mütalaayı sundu. Mütalaada her bir sanığın, Dedeoğulları ailesi fertlerinden kimi nasıl, ne şekilde yaraladığını tek tek anlattı. Ardından da olaya karışan 9 sanık hakkında, her birinin karıştıkları suçun ceza oranlarına göre farklılık göstermek kaydıyla 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep etti.

YİNE ARBEDE ÇIKTI

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Yahya Çalık, mütalaaya karşı savunma yaptığı esnada Çetin Dedeoğulları ayağa kalkıp, "Senin Ayşe Keleş ile ilişkini biliyoruz. Ailem Ayşe ile ilişkini biliyordu. Onun için Mehmet Altun'u aileme öldürmesi için gönderdin." iddiasında bulundu. Ardından Dedeoğulları ailesinin yakınlarının bazıları, salonda bulunan 3 sanığa ellerindeki plastik su şişelerini fırlattı ve saldırmak istedi. Polis de müdahale edince arbede çıktı. Bu sırada tutuksuz yargılanan sanıklardan Ayşe Keleş sinir krizi geçirdi. Sanıklar ve Dedeoğulları'nın yakınları salondan çıkartıldı. Bir süre ara verilen duruşmanın ardından, mahkeme 28 Ekim tarihine ertelendi.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Altun, Ali Keleş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aynı aileden 7 kişi ölmüştü! 9 kişi hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aynı aileden 7 kişi ölmüştü! 9 kişi hakkında 20 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika
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