Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından - Son Dakika

Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

6 saat önce

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)TUTUKLANDIKonya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından (2)

TUTUKLANDI

Konya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
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