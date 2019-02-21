Konya Kar Üzerine Ay Yıldız Yaptı
1 saat önce
Kar üzerine ay yıldız yaptıKonya'nın Hadim ilçesinde oturan dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman'ın Toros Dağlarında, yalnızca kürek kullanarak kar üzerinde oluşturduğu ay-yıldız motif, sosyal medyada beğeni topladı.
Kar
üzerine ay yıldız yaptı Konya
'nın Hadim
ilçesinde oturan dağcı Hasan Hüseyin
Kahrıman'ın Toros Dağlarında, yalnızca kürek kullanarak kar üzerinde oluşturduğu ay-yıldız motif, sosyal medyada beğeni topladı.
Dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman, Taşkent
ilçesi Balcılar
Mahallesi'nde kar örtüsü üzerine yalnızca kürek kullanıp, kar kütlelerini kazarak ay-yıldız motif oluşturdu. Görüntülerinin sosyal medya da paylaşılması üzerine Toros Dağları'ndaki kar manzarasıyla birlikte ay-yıldız motif güzel görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:49 Kaynak: DHA
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