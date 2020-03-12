KONYA Kazada hayatını kaybeden 2 uzman onbaşı, ilk görev yerlerine gidiyormuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel KONYA Kazada hayatını kaybeden 2 uzman onbaşı, ilk görev yerlerine gidiyormuş - Son Dakika

KONYA Kazada hayatını kaybeden 2 uzman onbaşı, ilk görev yerlerine gidiyormuş

6 saat önce

Kazada hayatını kaybeden 2 uzman onbaşı, ilk görev yerlerine gidiyormuşKONYA'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) ile meslektaşı Ali Genç'in (21), uzman onbaşı olarak yeni atandıkları ve ilk görev yerleri olan Beyşehir ilçesi...

Kazada hayatını kaybeden 2 uzman onbaşı, ilk görev yerlerine gidiyormuş

KONYA'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada aynı araçta bulunan Jandarma Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) ile meslektaşı Ali Genç'in (21), uzman onbaşı olarak yeni atandıkları ve ilk görev yerleri olan Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. 2 uzman onbaşının cenazelerinin, İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.

Uzman onbaşı olarak atanan Mücahit Öktem ve Ali Genç, Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iki günlük eğitimlerinin ardından görev yerleri olan Beyşehir ilçesi Üzümlü Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitmek üzere dün akşam saatlerinde yola çıktı. Ali Genç yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücüler Reyhan Uçar, Ali Genç ile yanındaki meslektaşı Mücahit Öktem yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Ali Genç ve Mücahit Öktem için Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenecek. Törenden sonra Ali Genç'in cenazesinin memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesine, Mücahit Öktem'in cenazesinin ise Hatay'ın Erzin ilçesine defnedilmek üzere uğurlanacağı belirtildi. Kazada ölen diğer sürücü Reyhan Uçar'ın da Konya'da defnedileceği öğrenildi.

KONYA Kazada hayatını kaybeden 2 uzman onbaşı, ilk görev yerlerine gidiyormuş

Ali Genç, Beyşehir, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:07 Kaynak: DHA
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