KONYA Komşularının zihinsel engelli kızlarına sahip çıkıp, anne ve babalık yaptılar - Son Dakika

Komşularının zihinsel engelli kızlarına sahip çıkıp, anne ve babalık yaptılar

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 5 çocuk babası Hüsamettin Değer (65) ve eşi Hayri Değer (64), komşularının doğuştan zihinsel engelli kızları Serap Polat'a (49), sahip çıkıp 27 yıldır anne ve babalık yapıyor. Hüsamettin Değer ve Hayri Değer çiftinin komşusu 2 çocuk annesi Adile Polat, 1987 yılında vefat etti. Adile Polat'ın vefatının ardından da zihinsel engelli kızı Serap Polat, eşi Mustafa Ertan yaşamaya başladı. Ancak Mustafa Ertan Polat'ın kızı Serap Polat'a bakmakta zorlanınca, Değer çiftçi kıza yardımcı olmaya çalıştı. Çift, 1993 yılında Mustafa Ertan Polat'ın da rızasıyla Serap Polat'a kendi evlerinde bakmaya başladı. Serap Polat'ı kendi çocuklarından ayırt etmeyen çift, 2009 yılında vefat eden Mustafa Ertan Polat'ın vasiyeti üzerine tamamen sahiplendi.

Serap Polat'ı kendi evlatları gibi bakıp büyüttüklerini belirten Hüsamettin Değer, şunları söyledi

"Serap, ailesinin yanında çok zor şartlarda yaşamını sürdürüyordu. Annesi öldükten sonra yaşamını daha zorlanınca eşimle birlikte yardımcı olmaya çalıştık. Sonra kendi evimize alıp, evladımız gibi büyüttük. Çocuklarım da Serap'ı kardeşleri gibi gördü. Şu an il dışında yaşamalarına rağmen sürekli arayıp Serap'ın sesini duymak istiyorlar. Serap bizimle, biz de onunla çok mutluyuz. 'Abi, dede, nine' gibi kelimeleri kullanabiliyor. Bana 'dede', eşime ise 'anne' diyor. " Serap'ın artık kendilerinin bir parçası olduğunu ifade eden Hayriye Değer de, "Biz Serap'ı ilk günden bu yana çok seviyoruz. Serap bizim her şeyimiz. Ben Serap'ı yanımdan ayırmam. Misafirliğe bile giderken yanımda Serap'ı götürürüm. Çocuklarım, gelinlerim de Serap'ı çok seviyor ve biz nasıl ilgileniyorsak onlarda kendi kardeşleri gibi Serap ile ilgileniyor." diye konuştu. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, komşularının kızına kendi evlatları gibi sahip çıkan Değer çiftini ziyaret edip, örnek ve anlamlı davranışlarından dolayı tebrik etti. Tutal, "Allah sizden razı olsun. Günümüzde insanlar kendi çocuklarını sahiplenmez sokağa bırakırken, siz kendi kan bağınız olmayan komşunuzun engelli evladına sahip çıkmış annelik, babalık yapıyorsunuz. Bu yaptığınız takdire şayan. Allah sizden razı olsun. Ben inanın duyduğum an çok büyük bir hüzün yaşadım. "diye konuştu.