Konya merkezli 5 ilde, FETÖ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 22 zanlıdan 14'ü yakalandı - Son Dakika

Konya merkezli 5 ilde, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öne sürülen 22 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle daha önceden polis akademilerinden ilişkileri kesilen ve örgüt adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 14'ünü gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.