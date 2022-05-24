Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

24.05.2022 10:09
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Konya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen toplam 11 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. Bu çerçevede Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerin askeri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, operasyonlar çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan ancak firari durumda olan şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - KONYA

YORUMLAR
500
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 31 zanlı gözaltına alındı Van'da geçen haftaki terör operasyonlarında 31 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Konya, Terör, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:58 Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
09:26 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?
09:23 Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü
09:11 Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:17:48. #1.13#
SON DAKİKA: Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement