Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini kamera görüntüleri ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini kamera görüntüleri ele verdi

04.08.2022 18:06
Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini kamera görüntüleri ele verdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelileri güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen yalnız plakası belirlenemeyen sarı renkli aracın özellikleri ele verdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelileri güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilen yalnız plakası belirlenemeyen sarı renkli aracın özellikleri ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Üstünler Mahallesi'nde yaşayan Ali Y., Rıfat Ş. ve İsmail K.'ye ait 1'i plakalı, diğerleri plakasız ve tescilsiz 3 motosiklet 25 Temmuz günü evlerinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlığı yaşanan adreslerin yakınlarındaki ara sokaklar ve yerleşim merkezi giriş ve çıkışında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızlık olayının kamera kayıtlarından sabah 04.00 ila 06.00 saatleri arasında yaşandığını tespit eden jandarma ekipleri, görüntüleri incelediğinde, sarı renkli, tavanı siyah renkli olan, mavi zenon farları olan plakası belli olmayan bir aracın çalınan 3 motosikletin de yanından geçtiğini belirledi. İkişerli gruplar halinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği saptanan şüphelilerin motosikletleri itekleyerek çalmak suretiyle götürdüğünü belirleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olayına karışan aracı da tespit edebilmek için araştırmasını genişletti.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geliştirilerek suç ve suçluların yakalanmasında kullanılan 'KAFES' ve' 'KEP' yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra sosyal medyadan da yapılan araştırmada hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen aracın Seydişehir ilçesinde ikamet eden M.S.'ye ait olduğunu belirleyen ekipler, aracın plaka bilgilerine de ulaştı. Beyşehir Jandarma Komutanlığı'na davet edilen M.S.'nin yapılan sorgulamasında olayın yaşandığı gün aracın içerisinde bulunan bu ilçede motosiklet tamirciliği yapan B.Ç. (24), ile İ.K. (20), M.Ç. (25) ve H.K. (27) ile birlikte motosikletleri çaldıkları yönünde beyanda bulununca, adı verilen şüpheliler de gözaltına alındı. Suç dosyası da kabarık olan şüphelilerin hırsızlık olaylarını uyuşturucu temin etmek amacıyla yaptıkları yönünde ifade verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin Üstünler Mahallesi'nden çaldıkları motosikletleri kameralara yakalanmamak için arazi yollarını kullanarak Seydişehir ilçesine götürdüklerini ve bir otoparkta sakladıklarını beyan etmesi üzerine de çalınan motosikletlerden 2'si elde edilerek mağdur vatandaşlara teslim edildi. Motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Beyşehir Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Motosiklet, Jandarma, Beyşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini kamera görüntüleri ele verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 18:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet hırsızlığı şüphelilerini kamera görüntüleri ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement