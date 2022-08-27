Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk hayata tutunmaya çalışıyor

27.08.2022 12:44
Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk hayata tutunmaya çalışıyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuğun, uyutularak tedavisine devam ediliyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanan 8 yaşındaki çocuğun, uyutularak tedavisine devam ediliyor.

Konya Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Çelebi Kocaoğlu, AA muhabirine, çocuğun 4 gün önce Ereğli'den hastanelerine nakledildiğini söyledi.

Köpek saldırısı sonucu travma tanısıyla tedaviye alınan U.Ü'nün entübe olarak hastanelerine getirildiğini aktaran Kocaoğlu, "Şu anda da entübe olarak takip ediliyor, uyutuluyor. Gerekli koruyucu aşıları yapıldı. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak takip ediyoruz." dedi.

"Solunum cihazından ayırabilirsek hasta için çok daha iyi olacak"

Kocaoğlu, çocuğa antibiyotiklerin ve destek tedavisinin verildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Vücudunda yaygın yaralar var. O yaraların bakımları, pansumanları günlük olarak yapılıyor. Hastanın hayati bulguları stabil. Ancak bu travma hastalarında, sekonder enfeksiyon önemli bir durum, komplikasyonlar geçekleşebilir. Durumunun iyi olduğunu söylemek için erken ama geldiği günden bu yana kötüye gitmedi. Şu anda biraz daha ümitliyiz. Dediğim gibi solunum cihazından ayırabilirsek hasta için çok daha iyi olacak."

Barbaros Mahallesi'nde sokakta yürüyen 8 yaşındaki U.Ü, 23 Ağustos'ta sahipsiz köpeğin saldırısına uğramış, başı ve sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuar Kayıtları Başlıyor Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuar Kayıtları Başlıyor Çocuklarda idrar yolu taş hastalıkları tedavisi Medical Point Gaziantep'te Çocuklarda idrar yolu taş hastalıkları tedavisi Medical Point Gaziantep'te
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Ereğli, Çocuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
10:22 Samsun Kasaplar Odası Başkanı'ndan, vatandaşa 'ucuz et' uyarısı: 100 TL'ye kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 12:44:19. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement