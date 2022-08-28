Konya'da traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Konya'da traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi

28.08.2022 21:57
Konya'da traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Delimahmutlu Mahallesi önceki dönem muhtarı Durmuş Köksal (53), İkindi saatlerinde Yassıkaya, Delimahmutlu Mahallesi yol ayrımı mevkiinde saman yükleme alanına 01 FT 581 plakalı traktörünü park etti.

Bir anda traktörünün rampa aşağı hareket ettiğini fark eden Köksal, traktörünü durdurmak için hareket halindeki traktöre binmek istedi. Bu sırada traktör ve römork tekerleri altında kalan Köksal ağır yaralandı.

Bölgeye jandarma, Belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köksal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Halkapınar, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da traktörün altında kalan eski muhtar yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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