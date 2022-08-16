Çiftlikteki gübre toplama alanında inceleme yapan AFAD Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri, yaptıkları ölçümlerde 49.9 ppm hidrojen siyanür, 199.9 ppm hidrojen sülfür, 70 ppm karbonmonoksit ve 24 ppm amonyak bulunduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Karapınar, Konya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kimyasal gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.