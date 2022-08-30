Karatay ilçesinde 27 Ağustos'ta, Engin Baktemur ve İlhami Baktemur, kardeşlerine şiddet uyguladığını iddia ettikleri enişteleri Ertuğrul G. ile tartışmış, ailelerin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ertuğrul G. ve kardeşi Doğan G, Engin Baktemur'u silahla, İlhami Baktemur'u ise bıçakla yaralamıştı.

Kaynak: AA

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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