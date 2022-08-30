Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

30.08.2022 21:16
Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Karatay ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Konya- Ereğli kara yolunda, eniştesi Ertuğrul G. ile aralarında çıkan kavgada silahla yaralanan Engin Baktemur, tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hastanedeki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Baktemur'un cenazesi, toprağa verildi.

Öte yandan, bıçakla ağır yaralanan Baktemur'un kardeşi İlhami Baktemur'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ertuğrul G, Doğan G, Halil G, Emrah G. ve İbrahim G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ertuğrul G. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Geriye kalan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karatay ilçesinde 27 Ağustos'ta, Engin Baktemur ve İlhami Baktemur, kardeşlerine şiddet uyguladığını iddia ettikleri enişteleri Ertuğrul G. ile tartışmış, ailelerin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, Ertuğrul G. ve kardeşi Doğan G, Engin Baktemur'u silahla, İlhami Baktemur'u ise bıçakla yaralamıştı.

YORUMLAR
500
Binanın terasında yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Binanın terasında yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi Kulu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı Kulu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Kaynak: AA

Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Türk jetlerine yaptığı taciz hakkında konuştu: Ne siyasi ne de askeri olarak bizim muhatabız değiller
20:15 Rize'de çay satışına sınırlama getirildi! İşte vatandaşı şaşırtan o yazı
20:06 Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, ünlü yorumcuya "Şaklaban" diyerek hakaret etti
19:57 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den skandal iddia: Ülkemizde yeni hükümet istiyorlar
19:42 Irak'ta süren karışık Şii liderin yaptığı "Eve dönün" çağrıyla bitti!
19:08 Sedat Peker'in iddialarıyla gündem olan Korkmaz Karaca, hem Cumhurbaşkanlığı hem de AK Parti'deki görevlerinden ayrıldı!
18:41 Sahne arkasında Cenk Eren'le öpüşürken kameralara yakalanan Ajda Pekkan açıklama yaptı: Dudaktan öpmedi
18:36 Canlı yayında korkutan anlar! İş insanı izleyicilerin önünde kalp krizi geçirdi
18:29 Hindistan'da doğan bebek doktorların ağzını açık bıraktı!
18:03 Şarkıcı Ece Seçkin, fotoğrafına gelen bir yorum üzerine sinirden deliye döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 21:16:38. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement