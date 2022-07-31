Torununun düğününe giden akrabalarının evini soydular; 3 tutuklama - Son Dakika
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Torununun düğününe giden akrabalarının evini soydular; 3 tutuklama

31.07.2022 00:08
Torununun düğününe giden akrabalarının evini soydular; 3 tutuklama

KONYA'nın Kulu ilçesinde torunun düğüne giden Gökmen Kaya'nın evine girip, çelik kasadaki yaklaşık 510 bin TL değerinde altın- takı ve döviz çalan akrabaları Kasım K. ve Furkan Ö. ile onların arkadaşı Sinan T., polis tarafından yakalandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde torunun düğüne giden Gökmen Kaya'nın evine girip, çelik kasadaki yaklaşık 510 bin TL değerinde altın- takı ve döviz çalan akrabaları Kasım K. ve Furkan Ö. ile onların arkadaşı Sinan T., polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 24 Temmuz Pazar günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Merinos Caddesi'ndeki Gökmen Kaya'ya ait evde meydana geldi. Gökmen Kaya, torununun düğününden dönüp, eve geldiğinde eşyalarının dağıtılmış ve çelik kasadaki yaklaşık 510 bin TL değerindeki altın- takı ve dövizin çalındığını fark etti. Kaya, durumu hemen polise bildirdi.

POLİS, DÜĞÜNE GELMEYEN AKRABALARINDAN YOLA ÇIKTIKulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmen Kaya'nın düğün dışında evinden hiç ayrılmadığını söylemesi üzerine, hırsızlığı düğüne gideceğini bilen kişilerin yapmış olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine düğüne gelmeyen akrabalardan yola çıkan polis, yaptığı araştırmada akrabalarından Kasım K. ve Furkan Ö.'nün düğüne katılmadığını saptadı.ARAÇ KİRALAMIŞLAR

Furkan Ö.'nün düğüne gelmediğini ve araç kiraladığının belirlenmesi üzerine, araçtaki uydu takip cihazı incelemeye alındı. Yapılan incelemede, kiralık aracın hırsızlığın gerçekleştiği saatlerde Gökmen Kaya'ın evinin çevresinde olduğu saptandı. Araçta ise Furkan Ö., Kasım K. ve arkadaşları Sinan T.'nin olduğu belirlendi. 3 kişinin Ankara'ya gittiği ve araçla birlikte kuyumcuların yoğun olduğu bölgede bulundukları tespit edildi. Bu sırada Kasım A.'nın 28 Temmuz günü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında başka bir suçtan yakalama kararı bulunduğu için kaldığı otelde, yanında 50 bin TL para ve bir miktar altın takıyla yakalandı. Hakkındaki suçtan 1 gün cezaevinde tutulduktan sonra serbest bırakılan Kasım A., polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Kasım A., 50 bin TL ve bir miktar altının da hırsızlık sonucu payına düşen miktar olduğunu söyledi. Yapılan çalışmayla diğer 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

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Konya'da düğüne giden akrabalarının evinden döviz ve ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı Konya'da düğüne giden akrabalarının evinden döviz ve ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı
Kaynak: DHA

Gökmen Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torununun düğününe giden akrabalarının evini soydular; 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Torununun düğününe giden akrabalarının evini soydular; 3 tutuklama - Son Dakika
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