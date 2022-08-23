Emniyet Amiri Ufuk Başlık'ın öncülüğünde tüm ihtiyaçları karşılanarak yeni bir eve yerleştirilen kadın, polis ekiplerine teşekkür etti.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle 'deki müştemilattan bozma bir evde yalnız yaşayan ve komşularının desteğiyle hayata tutunmaya çalışan 78 yaşındaki Sebahat Bayındır için hayırseverlerle irtibata geçti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Yunak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da yalnız yaşayan kadına polis sahip çıktı - Son Dakika

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