Konya'da yalnız yaşayan kadına polis sahip çıktı - Son Dakika
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Konya'da yalnız yaşayan kadına polis sahip çıktı

23.08.2022 11:16
Konya'da yalnız yaşayan kadına polis sahip çıktı

???????Konya'nın Yunak ilçesinde, bir kadın hayırseverlerin desteğiyle yeni bir eve yerleştirildi.

??????? Konya'nın Yunak ilçesinde, bir kadın hayırseverlerin desteğiyle yeni bir eve yerleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki müştemilattan bozma bir evde yalnız yaşayan ve komşularının desteğiyle hayata tutunmaya çalışan 78 yaşındaki Sebahat Bayındır için hayırseverlerle irtibata geçti.

Emniyet Amiri Ufuk Başlık'ın öncülüğünde tüm ihtiyaçları karşılanarak yeni bir eve yerleştirilen kadın, polis ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Yunak, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yalnız yaşayan kadına polis sahip çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da yalnız yaşayan kadına polis sahip çıktı - Son Dakika
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