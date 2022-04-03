Konya'nın Yunak ilçesinde kum fırtınası - Son Dakika
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Konya'nın Yunak ilçesinde kum fırtınası

03.04.2022 16:38
Konya'nın Yunak ilçesinde kum fırtınası

Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgarla toz ve kum fırtınası oluştu.

Konya'nın Yunak ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran rüzgarla toz ve kum fırtınası oluştu.

Bir anda etkisini gösteren fırtınayla gökyüzünü toz bulutu kapladı.

Görüş mesafesini düşüren toz bulutu ilçede yaşayanlar arasında paniğe neden oldu.

Yunak ilçe merkezinde etkili olan ve yaklaşık 30 dakika süren kuvvetli rüzgarın saatteki hızı, 80 kilometreye kadar çıktı.

Fırtınada ev cepheleri ve araçlar toz içinde kaldı.

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Konya, Yunak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'nın Yunak ilçesinde kum fırtınası - Son Dakika


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