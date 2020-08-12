Konya Şehir Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya geldi - Son Dakika

KONYA'da, geçen hafta hasta kabulüne başlanan Şehir Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti. Halime- Mehmet Elmacı çiftinin 2 kilo 100 gram ağırlığındaki kız bebekleri, Konya Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olarak kayıtlara geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri olan, 1250 yatak kapasiteli Konya Şehir Hastanesi, pandemi sürecinde tamamlandı. Hastanede geçen hafta hasta kabulüne başlandı. Kamu- özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan, Anadolu'nun en büyük şehir hastanesinin 838 yataklı ilk etabı, hizmete açıldı. Şehir Hastanesi'nde ilk doğum ise gerçekleşti. Halime ile Mehmet Elmacı çiftinin 2 kilo 100 gram ağırlığında doğan çocukları, Konya Şehir Hastanesi'nde dünyaya gelen ilk bebek olarak kayıtlara geçti.

Normal doğum yapan Halime Elmacı'yı odasında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileğinde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Başhekim Doç. Dr. M. Ali Eryılmaz, YDA İşletme Müdürü Mehmet Aydın, bebeğe altın hediye etti. Şehir Hastanesi'nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini belirten Prof. Dr. Koç, "2 kilo 100 gram ağırlığında sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız bebeğimiz Konya Şehir Hastanemizin ilk misafiri oldu. Allah'tan hayırlı, bereketli, uzun ömürler diliyorum. Vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını temenni ediyorum" dedi.Halime Elmacı ise bebeğini kucağına aldığı için mutluluk duyduğunu belirterek, kendisini hastanede değil otel odasında gibi hissettiğini söyledi.Baba Mehmet Elmacı da güzel ve konforlu hastanenin hizmete sunulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.