KONYA TARİHİ FIRININ BACASI, 3 ASIR TÜTÜYOR - Son Dakika

KONYA'da 1684 yılında kurulan Selimiye Taş Ekmek Fırını'nın bacasından asırlardır duman eksik olmuyor. Kepekli, buğday, çavdar, ramazan pidesi, tahinli pide gibi katkısız birçok ürünle müşterilerine hizmet veren tarihi fırından ekmek almaya gelen vatandaşlarda aldıkları üründen memnuniyetlerini dile getiriyor. 7 kuşaktır fırıncılık yaptığını belirten Hüseyin Mısırlılar, "Buranın tarihçesi 1684 yılına dayanıyor. O dönem tarihi Selimiye Camisinin orada Vezir Muhasıb Mustafa Efendi Paşa tarafından yapılmış. Dedelerimiz tarafından buraya 1997 yılında taşınmıştır. 3 kardeş olarak burada 23 senedir hizmet vermekteyiz. 6-7 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Bizim sülalemiz hep fırıncıdır. "dedi. 1684 yılında Vezir Muhasıb Mustafa Efendi Paşa tarafından o dönem tarihi Selimiye Cami karşısında yapılan Selimiye Taş Ekmek Fırını, 23 yıldır da kent merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'nda müşterilerine hizmet veriyor. Mevlüt, Ümit ve Hüseyin Mısırlılar tarafından işletilen tarihi fırında kepekli, buğday, çavdar, ramazan pidesi, tahinli pide, gevrek gibi bir çok çeşit ürün çıkartılıyor. Öğle saatlerinde başlayan ekmek satışı ise vatandaşların yoğun ilgisi üzerine ikindi saatlerinde bitiyor. 7 kuşaktır fırıncılık yaptıklarını belirten Hüseyin Mısırlılar, fırının tarihçesi ile ilgili şunları söyledi: " Buranın tarihçesi 1684 yılına dayanıyor. O dönem tarihi Selimiye Camisinin orada Vezir Muhasıb Mustafa Efendi Paşa tarafından yapılmış. Dedelerimiz tarafından buraya 1997 yılında taşınmıştır. 3 kardeş olarak burada 23 senedir hizmet vermekteyiz. 6-7 kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. Bizim sülalemiz hep fırıncıdır. Bizim burada lezzet farkı var. Biz acı mayadan katkısız ekmek yapıyoruz. Ekmeğimizi taş fırında pişirip, vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz.. Burada çavdar, kepekli, buğday, ramazan pidesi, tahinli pide, Konya gevreği gibi yaklaşık 10 çeşit ürünle müşterilerimize hizmet etmekteyiz"

MÜŞTERİLER MEMNUN

Tarihi fırının önünde vatandaşlar tarafından zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, ekmek almak için farklı yerlerden gelen vatandaşlar, ekmeğin lezzetinden memnun olduklarını dile getirdi. 7 yıldır bu fırından ekmek aldığını belirten Salih Tuncel, "Ürettikleri ürünler açısından son derece memnunum. 7 yıldır buradan ekmeğimi alıyorum. Ekmekler katkı kullanılmadan organik olarak yapılıyor. Bizde bu nedenle burayı tercih ediyoruz."dedi.

Müşterilerden Hayrettin Yılmaz ise, 'Ekmeğin özelliği katkısız ve organik olması. Bu ekmek mideye çok fazla şişkinlik vermez. Ekmek, doygunluk yapıyor ama şişkinlik yapmıyor. Yıllardır ekmeğimizi buradan alıyoruz"diye konuştu.