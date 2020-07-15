Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özçelik, 15 Temmuz gazisi Özen'i ziyaret etti - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik'in, 15 Temmuz gazisi aynı zamanda Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu İbrahim Özen'i ziyaret ettiği bildirildi.

Üniversiten yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Özen, darbe girişimi sonucunda ayağına isabet eden kurşunla gazi olduğu belirtti.

Vurulana kadar sosyal medya hesabından canlı yayınla durumu iletmeye çalıştığını vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Allah herkese görevler verdi. Kimine şehit olma görevi kimine gazi olma kimine de şehitleri, gazileri taşıma görevi verdi. Allah bir daha öyle bir geceyi milletimize yaşatmasın. Kimse de bugünün ve bugünü oluşturan sebepleri unutmaz inşallah."

Özçelik de KTÜN olarak yetiştirdiği öğrencilerle üzerine düşen görevleri yapmaya devam edeceklerini aktardı.