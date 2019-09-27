Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası'ndan Nizip Ticaret Borsası'na ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Konya Ticaret Borsası'ndan Nizip Ticaret Borsası'na ziyaret

1 saat önce

Konya Ticaret Borsası (KTB) yönetim kurulu ve meclis üyeleri Nizip Ticaret Borsası'nı (NTB) ziyaret etti.

Konya Ticaret Borsası'ndan Nizip Ticaret Borsası'na ziyaret, System.String[]

Konya Ticaret Borsası (KTB) yönetim kurulu ve meclis üyeleri Nizip Ticaret Borsası'nı (NTB) ziyaret etti.

Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve meclis üyelerinden oluşan heyeti, Nizip Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mahmut Şahin, Yönetim ve Meclis kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Meclis Başkanı Mahmut Şahin, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete NTB'nin çalışmaları, faaliyetleri ve yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik ise, "Borsalarımızı ziyaret ediyor, fikir alışverişlerinde bulunarak istişareler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclisine gösterdikleri misafirperverlik ve yakınlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bizlerde Nizip Ticaret Borsasını Konya'da ağırlamak istiyoruz." dedi.

Ziyaret karşılıklı hediyelerin takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Konya, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Genç kızı asansör boşluğuna böyle itti! Dehşete düşüren olayın görüntüleri çıktı Müşterilerine 10 GB internet hediye eden Türk Telekom, Twitter'da yeniden trend oldu Son dakika: İBB binasında hareketlilik! İmamoğlu'yla görüşmek isteyen kişi binanın arka bölümünden tırmanarak içeri girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 16:26:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya Ticaret Borsası'ndan Nizip Ticaret Borsası'na ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]