KONYA TUR OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI 5 YARALI
35 dakika önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:29 Kaynak: DHA
'nın Ereğli
ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Çayhan
Kavşağında meydana geldi. İzmir
'den Şanlıurfa
'ya giden Hikmet Güngör yönetimindeki 35 T 4447 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere ve köprü korkuluklarına çarptı. Kazada, yedek şoför ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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